Убили выстрелами в голову. Под Бучей нашли еще семь тел замученных мирных жителей
В селе Мироцкое неподалеку от Бучи Киевской области обнаружили еще одно массовое захоронение. Жертвы погибли от рук российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу полиции Киевской области Андрея Небытова в Facebook.
На позициях российских войск обнаружили семь тел мирных жителей. По словам Небытова, у многих жертв связаны руки и прострелены колени. Оккупанты убили гражданских выстрелами в голову.
Сейчас специалисты пытаются идентифицировать погибших.
"Это очередные садистские преступления армии России в Киевской области! За каждую уничтоженную жизнь, за боль и страдания украинцев, за разрушение наших городов и поселков оккупанты должны ответить", - говорится в сообщении.
Напомним, что недавно вблизи Макарова возле позиций оккупантов нашли тело убитого мужчины.
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