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У Бучі зносять будинки, постраждалі від окупантів (відео)

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Буча, Понеділок 25 липня 2022 12:56
У Бучі зносять будинки, постраждалі від окупантів (відео) Фото: У Бучі зносять будинки (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: РБК-Україна

У місті Буча, що в Київській області, зносять багатоквартирні будинки, які постраждали від російських окупантів. Жити у цих будівлях уже неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram голови Київської ОВА Олексій Кулеби.

Очільник області оприлюднив відео та фото, на яких видно, як зносять нещодавно збудований житловий будинок комплексу "Нова Буча".

"Експертна комісія визнала будівлю непридатною для експлуатації. Тому тут вже демонтували дві секції. Триває прибирання територій від будівельного сміття", - зазначив Кулеба.

Мешканцям вже запропонували тимчасове житло. У майбутньому вони зможуть переселитись у нові квартири.

Глава ОВА також додав, що нині в області тривають як оперативні, так і капітальні ремонти житлової та критичної інфраструктури.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили Бучу від окупантів наприкінці березня. Те, що творилося у місті, вразило весь світ.

Ми раніше писали про те, що мешканка Бучі стала свідком вбивства мирних українців російськими солдатами.

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Буча Війна Росії проти України
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