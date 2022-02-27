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В Буче снаряд попал в многоэтажку. Пожар не смогли полностью потушить из-за обстрелов

Автор: Наталья Юрченко

Российский снаряд попал в жилой девятиэтажный дом в городе Буча Киевской области. Пожар локализировали, но не потушили полностью из-за неутихающих обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"В Киевской области 27 февраля в 08:20 в г. Буча по ул. Вокзальная 101 произошло попадание снаряда в девятиэтажный жилой дом с последующим возгоранием. Пожар локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 ед. техники. Подразделения ГСЧС покинули место происшествия в связи с обстрелами", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Бучу вторглась военная техника России. Оккупанты расстреливают жилые дома с помощью оружия.

Также жителей Сум предупредили о колонне вражеской техники, которую заметили в пригороде.

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