В Буче от отравления угарным газом погибли три человека

Фото: спасатель (dsns.gov.ua)

В городе Буча Киевской области от отравления угарным газом погибли три человека. Причиной инцидента стала неисправность системы вентиляции газового котла в жилом доме.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, инцидент произошел накануне в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома. Среди жертв один ребенок 2017 года рождения.

Напомним, 21 января во Львове в одном из жилых домов угарным газом отравились 22-летний парень и 19-летняя девушка. Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть до приезда. Тогда Бригада АО "Львовгаз" временно прекратили подачу газа в квартиры.

Кроме того, ранее в селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области в частном жилом доме обнаружили тела трех погибших. Среди жертв-двое детей. Предполагаемой причиной несчастного случая могло стать отравления природным газом.

Также РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области угарным газом отравились пять человек, среди которых трое детей. Они были госпитализированы в больницу.