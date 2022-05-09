В Буче основные преступления совершались в местах, где стояли буряты и кадыровцы, - омбудсмен

"В Буче стояли 5 военных групп. Одна из этих групп - "кадыровцы", и вторая - это буряты. И основные преступления, в отношении которых даже сейчас дают показания относительно расстрелов, жестокого обращения, пыток и тому подобное, это было как раз в тех местах, где стояли буряты и "кадыровцы"", - сказала омбудсмен.

Денисова также добавила, что преступления совершали солдаты РФ и из других частей.

"Но и других - высоких, с высокими голосами, светлыми глазами - таких тоже достаточно", - отметила она.

Уполномоченная ВР по правам человека рассказала о важности доносить мировому сообществу информацию о зверствах российской армии в Украине. Это будет способствовать, в том числе, усилению санкций против агрессора, а также помощи с принятием решений о предоставлении вооружения нашей стране.

Омбудсмен подчеркивает, что после освобождения захваченных российскими оккупантами городов станут известны и новые жуткие истории о военных преступлениях, которые органы и эксперты должны зафиксировать.