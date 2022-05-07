Amnesty International подтвердила военные преступления армии РФ в Киевской области: отчет

Правозащитная организация Amnesty International подтвердила по меньшей мере 60 случаев военных преступлений российской армии в Киевской области. Речь идет о незаконных авиаударах по Бородянке и внесудебных казнях в других городах и селах, в том числе Буче, Андреевке, Здвижовке и Ворзеле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет Amnesty International по итогам детального расследования.

"Сценарии преступлений со стороны российских военных, которые мы зафиксировали, охватывают как незаконные нападения, так и умышленные убийства гражданских лиц", - сказала генеральный секретарь Amnesty Аньес Калламар на брифинге.

Правозащитники призвали украинские власти, Международный уголовный суд и другие субъекты обеспечить сохранение доказательств, которые в будущем помогут привлечь российских военных к ответственности за военные преступления.

"Очень важно, чтобы все виновные, включая командование, были привлечены к ответственности", - подчеркивается в отчете.

В Бородянке Amnesty International зафиксировала гибель минимум 40 гражданских в результате "непропорциональных и невыборочных нападений" - обстрелов и авиаударов.

В Буче и нескольких других городах и селах, расположенных к северо-западу от Киева, организация задокументировала 22 случая незаконных убийств российскими силами, большинство из которых "были очевидными внесудебными казнями".

За 12 дней расследования исследовательская команда Amnesty International опросил жителей Бучи, Бородянки, Нового Корогода, Андреевки, Здвижевки, Ворзеля, Макарова, Дмитровки и посетила места многочисленных убийств.

Также сообщается, что данные баллистического исследования доказывают принадлежность патронов, которые используют "отдельные российские элитные подразделения", которые орудовали в Бородянке и Буче (бронебойные патроны 7Н12 калибра 9×39 мм с черными наконечниками).

"Исследовательская группа Amnesty International проанализировала обнаруженные в Буче российские военные удостоверения. Это еще одно доказательство того, какие именно подразделения участвовали в этом. Это были призывные и учебные учетные записи, принадлежавшие водителю-механику полка ВДВ - российских воздушно-десантных войск. Следует также отметить, что отдельные подразделения ВДВ используют специализированные винтовки, из которых можно стрелять бронебойными патронами 9×39 мм", - говорится в отчете.