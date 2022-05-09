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У Бучі основні злочини скоювалися в місцях, де стояли буряти і кадирівці, - омбудсмен

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Буча, Понеділок 09 травня 2022 05:53
У Бучі основні злочини скоювалися в місцях, де стояли буряти і кадирівці, - омбудсмен Фото: наслідки російської окупації в Бучі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Бучі під час окупації міста російськими військами основні воєнні злочини скоювалися в тих місцях, дислокувалися частини "кадирівців" та бурят.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає РБК-Україна з посиланням оприлюднене в її Facebok відео інтерв'ю головреду "Гордон" Олесі Бацман.

"У Бучі стояли 5 військових груп. Одна з цих груп - "кадирівці", і друга - це буряти. І основні злочини, щодо яких навіть зараз дають свідчення щодо розстрілів, жорстокого поводження, тортур тощо, це було якраз в тих місцях, де стояли буряти та "кадирівці"", - сказала омбудсмен.

Денісова також додала, що злочини скоювали солдати РФ і з інших частин.

"Але й інших - високих, з високими голосами, світлими очима - таких теж достатньо", - зазначила вона.

Уповноважена ВР з прав людини розповіла про важливість доносити світовій спільноті інформацію про звірства російської армії в Україні. Це сприятиме, в тому числі посиленню санкцій проти агресора, а також допомозі з прийняттям рішень про надання озброєння нашій країні.

Омбудсмен наголошує, що після звільнення захоплених російськими окупантами міст стануть відомі нові моторошні історії про воєнні злочини, які органи та експерти повинні зафіксувати.

Нагадаємо, ООН збирає в Україні докази порушень, скоєних під час вторгнення Росії для розслідування їх на предмет визнання воєнними злочинами.

Також ми писали, що Україна ідентифікувала вже 500 підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів.

У новому звіті після розслідування Amnesty International підтвердила воєнні злочини армії РФ в Київській області.

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