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В Буче под Киевом открыли Академию спорта, построенную по программе Зеленского

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Киев, Среда 25 августа 2021 12:11
В Буче под Киевом открыли Академию спорта, построенную по программе Зеленского Фото: в Буче Киевской области открыли Академию спорта (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В День Независимости в Буче Киевской области открылась современная Академия спорта, построенная в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской облгосадминистрации.

По словам главы Киевской ОГА Василия Володина, в Академии будут проводиться тренировки и соревнования всеукраинского и международного значения по олимпийским видам спорта: мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу и большому теннису.

В Бучанской Академии спорта оборудованы современный спортивный зал, зрительские трибуны, раздевалки с душевыми и санузлами, малые тренажерные залы и рабочие кабинеты.

Также на территории спорткомплекса обустроены пять спортивных площадок. В частности, два мини-футбольных поля с искусственным покрытием, баскетбольная площадка с полиуретановым покрытием, многофункциональная площадка и отдельная площадка для занятий strееt-файтом.

"Что важно: двери Академии открыты абсолютно для каждого. Проект реализовывался с соблюдением норм инклюзивности. Поэтому сейчас у всех ребят из громад Киевщины есть возможность стать будущими призерами международных соревнований. Нужно только воспользоваться этим шансом. Убежден, что совсем скоро слава об этом комплексе распространится не только за пределы региона, но и по всей Украине", - отметил глава ОГА.

Напомним, недавно Владимир Зеленский объявил о старте реализации национальной программы "Здоровая Украина", предусматривающей строительство во всех регионах большого количества объектов спортивной инфраструктуры.

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