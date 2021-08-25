ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Бучі біля Києва відкрили Академію спорту, збудовану за програмою Зеленського

Новость на русском →
Київ, Середа 25 серпня 2021 12:11
У Бучі біля Києва відкрили Академію спорту, збудовану за програмою Зеленського Фото: в Бучі Київської області відкрили Академію спорту (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У День Незалежності в Бучі Київської області відкрилася сучасна Академія спорту, побудована у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Київської облдержадміністрації.

За словами голови Київської ОДА Василя Володіна, в Академії будуть проводитися тренування і змагання всеукраїнського та міжнародного значення з олімпійських видів спорту: міні-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу та великого тенісу.

У Бучанській Академії спорту обладнані сучасний спортивний зал, глядацькі трибуни, роздягальні з душовими і санвузлами, малі тренажерні зали і робочі кабінети.

Також на території спорткомплексу облаштовано п'ять спортивних майданчиків. Зокрема, два міні-футбольних поля зі штучним покриттям, баскетбольний майданчик з поліуретановим покриттям, багатофункціональний майданчик і окремий майданчик для занять strееt-файтом.

"Що важливо: двері Академії відкриті абсолютно для кожного. Проєкт реалізувався з дотриманням норм інклюзивності. Тож зараз у всіх хлопців і дівчат із громад Київщини є можливість стати майбутніми призерами міжнародних змагань. Потрібно лише скористатись цим шансом. Переконаний, що зовсім скоро слава про цей комплекс вийде не лише за межі регіону, а й всієї України", - зазначив голова ОДА.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський оголосив про старт реалізації національної програми "Здорова Україна", яка передбачає будівництво в усіх регіонах великої кількості об'єктів спортивної інфраструктури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво
NEWS
В Україні 727 нових випадків коронавірусу
В Україні 727 нових випадків коронавірусу
DAILY
Космічні амбіції. Як Україна підкорювала Всесвіт і коли повернеться на орбіту
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Космічні амбіції. Як Україна підкорювала Всесвіт і коли повернеться на орбіту