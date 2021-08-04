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В Буче под Киевом ко Дню независимости строят "Академию спорта"

Автор: РБК-Украина

В городе Буча возле Киева к 30-й годовщине независимости Украины будет завершено строительство спортивного комплекса "Академия спорта". Его возводят в рамках программы президента "Большая стройка".

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Василий Володин в Facebook.

По его словам, по состоянию на сейчас строительная готовность составляет 90%.

Многофункциональный спортивный комплекс будет использоваться для соревнований по олимпийским видам спорта всеукраинского и международного значения.

На территории комплекса строится 5 площадок: два мини-футбольных поля с искусственным покрытием, одна баскетбольная площадка с полиуретановым покрытием, одна многофункциональная площадка, одна площадка для занятий по strit-файту.

Также там будут проходить занятия по физической культуре Бучанской общеобразовательной школы №2.

Сейчас уже построено двухэтажное здание, устроено два мини-футбольных поля и спортивные площадки, сделаны внешние сети, установлены окна и двери.

Кроме того, продолжаются работы по внутренней и внешней отделке. Стартовала установка мест для болельщиков, обустройство дикторской и освещения, подготовка к настилу спортивного линолеума. Вскоре начнется установка баскетбольных щитов.

Параллельно ведутся работы по капитальному ремонту Бучанской школы №2, расположенной рядом со спортивным комплексом. В учебном заведении, где учатся 317 детей, утеплили фасад, заменили кровлю и внешние инженерные сети. Ремонт планируется завершить к 20 августа.

Напомним, ранее заместитель председателя ОП, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщал, что в рамках новой президентской программы "Здоровая Украина" вскоре планируется создание 873 "активных парков" и современных спортплощадок со свободным доступом для каждого по всей стране.

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Бучаспортивный комплексБольшая стройка