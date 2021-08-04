У Бучі під Києвом до Дня незалежності будують "Академію спорту"

У місті Буча поблизу Києва до 30-ї річниці незалежності України буде завершене будівництво спортивного комплексу "Академія спорту". Його зводять у рамках програми президента "Велике будівництво".
Про це повідомив керівник Київської ОДА Василь Володін у Facebook.
За його словами, станом на зараз будівельна готовність становить 90%.
Багатофункціональний спортивний комплекс буде використовуватися для змагань з олімпійських видів спорту всеукраїнського та міжнародного значення.
На території комплексу будується 5 майданчиків: два міні-футбольних поля зі штучним покриттям, один баскетбольний майданчик із поліуретановим покриттям, один багатофункціональний майданчик, один майданчик для занять зі strit-файту.
Також там будуть проходити заняття з фізичної культури Бучанської загальноосвітньої школи №2.
Зараз вже збудовано двоповерхову будівлю, влаштовано два міні-футбольних поля та спортивні майданчики, зроблено зовнішні мережі, встановлено вікна та двері.
Крім того, тривають роботи з внутрішнього та зовнішнього оздоблення. Стартувала установка місць для вболівальників, облаштування дикторської та освітлення, підготовка до настилу спортивного лінолеуму. Незабаром розпочнеться установка баскетбольних щитів.
Паралельно ведуться роботи з капітального ремонту Бучанської школи №2, розташованої поруч зі спортивним комплексом. У навчальному закладі, де навчаються 317 дітей, утеплили фасад, замінили покрівлю та зовнішні інженерні мережі. Ремонт планується завершити до 20 серпня.
Нагадаємо, раніше заступник голови ОП, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомляв, що в рамках нової президентської програми "Здорова Україна" незабаром планується створення 873 "активних парків" і сучасних спортмайданчиків з вільним доступом для кожного по всій країні.