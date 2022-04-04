Защитникам Украины нужны три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие, - Дуда
Анджей Дуда (Фото: onet.pl)
Президент Польши Анджей Дуда назвал три самые необходимые украинским военным вещи. По его мнению, больше всего воюющая страна нуждается во всевозможном оружии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Польши.
"Преступники должны быть названы преступниками, привлечены к ответственности и осуждены. Снимки с Бучи должны отбросить от нас мысль о том, что мы должны искать компромисс любой ценой", - заявил президент Польши.
Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.