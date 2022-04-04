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Защитникам Украины нужны три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие, - Дуда

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Варшава, Понедельник 04 апреля 2022 03:41
Защитникам Украины нужны три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие, - Дуда Анджей Дуда (Фото: onet.pl)
Автор: Константин Широкун

Президент Польши Анджей Дуда назвал три самые необходимые украинским военным вещи. По его мнению, больше всего воюющая страна нуждается во всевозможном оружии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Польши.

"Преступники должны быть названы преступниками, привлечены к ответственности и осуждены. Снимки с Бучи должны отбросить от нас мысль о том, что мы должны искать компромисс любой ценой", - заявил президент Польши.

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