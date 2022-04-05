"Буча - лише початок правди про РФ": Подоляк закликав Європу надати Україні важку зброю
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вкотре закликав країни Європи надати важку зброю Україні, аби не страждати від "бучанського синдрому" завтра. Оскільки звірства російськими військовими в Бучі є лише початком правди про сучасну Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Подоляка в Twitter.
"Європі, яка все ще боїться залишитися без газу/нафти, час зрозуміти: Буча - лише початок правди про сучасну РФ. Далі будуть сотні інших українських міст, де побував людожерський "русский мир". Не хочете страждати від "бучанського синдрому" завтра - дайте важку зброю сьогодні", - написав він.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда назвав три найнеобхідніші українським військовим речі. На його думку, найбільше воююча країна потребує різної зброї.
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