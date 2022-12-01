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Буча скрізь. У Зеленського розкрили плани Росії на початку "спецоперації"

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Четвер 01 грудня 2022 23:34
Буча скрізь. У Зеленського розкрили плани Росії на початку "спецоперації" Фото: Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Військово-політичне керівництво Російської Федерації на початку повномасштабного вторгнення в Україну планувало не лише захоплення території та повалення уряду, а й готувало під час інтервенції масові вбивства громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка.

Він уточнив, що про це свідчить попередній аналіз документів про початок російської "спецоперації", як у Кремлі називають широкомасштабну війну проти України.

"Попередній аналіз документів "про початок СВО" говорить, що Росія планувала захопити Центральну Україну, знищити уряд, убити десятки тисяч людей (Буча скрізь), прибрати сліди й медійно видати це за "визволення"", - йдеться у публікації.

Подоляк додав, що після перемоги України ці докази досліджуватиме міжнародний трибунал.

Нагадаємо, що у вересні в Україні було створено робочу групу з розробки питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Також нещодавно повідомлялося, що українська парламентська делегація в ПАРЄ адвокуватиме створення спецтрибуналу для Володимира Путіна в різних країнах світу.

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