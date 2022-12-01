Буча скрізь. У Зеленського розкрили плани Росії на початку "спецоперації"
Військово-політичне керівництво Російської Федерації на початку повномасштабного вторгнення в Україну планувало не лише захоплення території та повалення уряду, а й готувало під час інтервенції масові вбивства громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка.
Він уточнив, що про це свідчить попередній аналіз документів про початок російської "спецоперації", як у Кремлі називають широкомасштабну війну проти України.
"Попередній аналіз документів "про початок СВО" говорить, що Росія планувала захопити Центральну Україну, знищити уряд, убити десятки тисяч людей (Буча скрізь), прибрати сліди й медійно видати це за "визволення"", - йдеться у публікації.
Подоляк додав, що після перемоги України ці докази досліджуватиме міжнародний трибунал.
Нагадаємо, що у вересні в Україні було створено робочу групу з розробки питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Також нещодавно повідомлялося, що українська парламентська делегація в ПАРЄ адвокуватиме створення спецтрибуналу для Володимира Путіна в різних країнах світу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.