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Буча везде. У Зеленского раскрыли планы России в начале "спецоперации"

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Четверг 01 декабря 2022 23:34
Буча везде. У Зеленского раскрыли планы России в начале "спецоперации" Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Военно-политическое руководство Российской Федерации в начале полномасштабного вторжения в Украину планировало не только захват территории и свержение правительства, но и готовило при интервенции массовые убийства граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Он уточнил, что об этом свидетельствует предварительный анализ документов о начале российской "спецоперации", как в Кремле называют широкомасштабную войну против Украины.

"Предварительный анализ документов "о начале СВО" говорит, что Россия планировала захватить Центральную Украину, уничтожить правительство, убить десятки тысяч человек (Буча везде), убрать следы и медийно выдать это за "освобождение"", - говорится в публикации.

Подоляк добавил, что после победы Украины эти доказательства будет исследовать международный трибунал.

Напомним, что в сентябре в Украине была создана рабочая группа по разработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Также недавно сообщалось, что украинская парламентская делегация в ПАСЕ будет адвоцировать создание спецтрибунала для Владимира Путина в разных странах мира.

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