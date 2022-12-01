Буча везде. У Зеленского раскрыли планы России в начале "спецоперации"
Военно-политическое руководство Российской Федерации в начале полномасштабного вторжения в Украину планировало не только захват территории и свержение правительства, но и готовило при интервенции массовые убийства граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.
Он уточнил, что об этом свидетельствует предварительный анализ документов о начале российской "спецоперации", как в Кремле называют широкомасштабную войну против Украины.
"Предварительный анализ документов "о начале СВО" говорит, что Россия планировала захватить Центральную Украину, уничтожить правительство, убить десятки тысяч человек (Буча везде), убрать следы и медийно выдать это за "освобождение"", - говорится в публикации.
Подоляк добавил, что после победы Украины эти доказательства будет исследовать международный трибунал.
Напомним, что в сентябре в Украине была создана рабочая группа по разработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Также недавно сообщалось, что украинская парламентская делегация в ПАСЕ будет адвоцировать создание спецтрибунала для Владимира Путина в разных странах мира.
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