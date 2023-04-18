"Буча Комбуча" и не только. В Раде предлагают штрафы за эксплуатацию военной тематики

В Верховную раду внесли законопроект, которым предлагается ввести штрафы за эксплуатацию военной и патриотической тематики с коммерческой целью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ .

Авторы инициативы напоминают, что с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину предприниматели начали подавать заявки про регистрацию торговых марок на разные элементы военной символики, названия пострадавших городов и военных операций.

В частности, примером этого являются такие продукты, как: "Героїчна Буча Комбуча", пиво "Герої не вмирають", сухарики "ЗСУ", колбаса "ЗСУ", водка "Привид Києва".

Нардепы считают, что такую проблему необходимо решить на законодательном уровне, а именно - сделать невозможной коммерческую эксплуатацию символики военного сопротивления.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей. Она предусматривает штрафы за продажу продукции, которая содержит символику военного сопротивления.

Нардепы хотят ввести такие наказания: