БТРы, артиллерия и 100 тонн боеприпасов: в двух областях выявили рекордный арсенал оружия

В Донецкой и Днепропетровской областях обнаружили самый крупный с начала войны на Донбассе незаконный арсенал оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что в различных местах на территории Донецкой и Днепропетровской областей военные прокуроры выявили:

боевую машину пехоты БМП-2К,

бронетранспортер БТР-70,

100 мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира",

два 120 мм миномета 2Б1 и 82 мм миномет "Василек",

14,5 мм противотанковое ружье Дегтярева, две 30 мм автоматические нарезные артиллерийские пушки 2А42,

63 противотанковых управляемых ракетных комплекса 9К111 "Фагот", 2 пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним,

30 мм станковый автоматический гранатомет АГС-17,

25 автоматов АК разных калибров и систем, 5,45 мм ручной пулемет РПК, два 7,62 мм пулемета "Максим", два 7,62-мм пулемета ПКТ, 12,7 мм пулемет ДШК,

5 гранатометов РПГ-7, 5 подствольных гранатометов,

три единицы оружия неизвестного образца калибра 7,62 мм и 12,7 мм, 9 мм пистолет АПС.

Фото: в Донецкой и Днепропетровской областях обнаружили рекордный арсенал оружия (gp.gov.ua)

Кроме того, по предварительным подсчетам, нашли около 100 тонн боеприпасов, среди которых несколько сотен 122 мм выстрелов к пушкам, тысячи различных мин, более тысячи боевых гранат, десятки тысяч патронов калибра 12,7 мм, 14,5 мм, 23 мм и около полумиллиона патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм.

"В настоящее время в рамках уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины, продолжаются обыски и следственные (розыскные) действия, направленные на установление происхождения указанного оружия и причастных лиц, принимаются меры относительно назначения судебных экспертиз и обеспечения безопасного хранения обнаруженного имущества", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, ранее на территории заброшенного детского лагеря в зоне проведения операции Объединенных сил обнаружили масштабный схрон арсенала оружия. По данным СБУ, оружие и боеприпасы планировалось вывезти из района проведения ООС.

Ранее схрон с боеприпасами и средствами поражения армейского образца обнаружили в Херсонской области. Также сообщалось о выявлении тайника с боеприпасами в Донецкой области. Схрон находился в нежилом здании в Марьинке.