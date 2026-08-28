БТР Patria отримав дистанційне керування з рекордною дальністю: чи є вони в Україні

Демонстрація, організована посольством Фінляндії в Японії, поєднала технологію керування машиною по електромережі, безпечне підключення 5G та ситуаційну обізнаність у режимі реального часу в інтегровану концепцію дистанційного керування.

Patria AMV була розміщена на військовому випробувальному полігоні Парола у Фінляндії, а оператор керував нею з Токіо. Дистанційне керування стало можливим завдяки стійким каналам передачі даних та сучасній платформі броньованої машини.

Таким чином, бронеавтомобіль може підтримувати безпілотні логістичні операції, конвоювання та автономну навігацію по точках маршруту.

Дистанційне керування вимагає надійного розуміння транспортного засобу, його оточення та ширшого робочого середовища. Технології від Nokia, SAVOX та Basemark підтримували зв’язок та візуальну обізнаність.

Patria вже кілька років розробляє безпілотні та дистанційно керовані можливості в різних сферах і продовжує вдосконалювати технології наступного покоління, включаючи рішення на основі штучного інтелекту.

Варто зазначити, що кілька десятків бронетранспортерів Patria 8х8 раніше передали Україні союзники, зокрема Фінляндія та Латвія.

Що відомо про Patria 8x8

Бронетранспортер Patria 6×6 - це сучасна колісна бронемашина, розроблена фінською компанією Patria. Машина отримала репутацію надійної, мобільної та простої в експлуатації.

Завдяки модульній конструкції Patria 6×6 може виконувати широкий спектр завдань: від перевезення піхоти до використання в якості командного пункту або мінометної установки. У базовій версії вона захищена від стрілецької зброї та мін, але за необхідності може бути модернізована до більш високого рівня захисту.

З 2024 року Patria 6×6 почали серійно виробляти і в Латвії, на новому заводі в місті Валмієра. Проєкт реалізується у співпраці з Фінляндією, і перша партія вже надійшла на озброєння латвійської армії.