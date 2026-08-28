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БТР Patria получил дистанционное управление с рекордной дальностью: есть ли они в Украине

15:15 28.08.2026 Пт
2 мин
БТР был доставлен на беспилотник с дальностью почти 8 тысяч км
aimg Константин Широкун

Компания Patria продемонстрировала дистанционное управление бронемашиной Patria AMV в Финляндии из удаленного пункта управления в Токио, на расстоянии более 7800 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Демонстрация, организованная посольством Финляндии в Японии, объединила технологию управления машиной по сети, безопасное подключение 5G и ситуационную осведомленность в режиме реального времени в интегрированную концепцию дистанционного управления.

Patria AMV была размещена на военном испытательном полигоне Парола в Финляндии, а оператор управлял ею из Токио. Дистанционное управление стало возможным благодаря устойчивым каналам передачи данных и современной платформе бронированной машины.

Таким образом, бронеавтомобиль может поддерживать беспилотные логистические операции, конвоирование и автономную навигацию по точкам маршрута.

Дистанционное управление требует надежного понимания транспортного средства, его окружения и более широкой рабочей среды. Технологии Nokia, SAVOX и Basemark поддерживали связь и визуальную осведомленность.

Patria уже несколько лет разрабатывает беспилотные и дистанционно управляемые возможности в разных областях и продолжает совершенствовать технологии следующего поколения, включая решения на основе искусственного интеллекта.

Стоит отметить, что несколько десятков бронетранспортеров Patria 8х8 ранее передали союзники Украины, в частности Финляндия и Латвия.

Что известно о Patria 8x8

Бронетранспортер Patria 6×6 – это современная колесная бронемашина, разработанная финской компанией Patria. Машина получила репутацию надежной, мобильной и простой в эксплуатации.

Благодаря модульной конструкции Patria 6x6 может выполнять широкий спектр задач: от перевозки пехоты до использования в качестве командного пункта или минометной установки. В базовой версии она защищена от стрелкового оружия и мин, но при необходимости может быть модернизирована на более высокий уровень защиты.

С 2024 года Patria 6×6 начали серийно производить и в Латвии, на новом заводе в Валмиере. Проект реализуется в сотрудничестве с Финляндией и первая партия уже поступила на вооружение латвийской армии.

Ранее сообщалось, что "Генерал Черешня" и финская Patria подписали меморандум о сотрудничестве в сфере беспилотных систем . Стороны планируют производить украинские дроны в Финляндии для Украины и Европы.

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