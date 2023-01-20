БТР, боєприпаси та навчання на танках. Португалія обіцяє нову допомогу Україні

Португалія заявила про готовність надіслати в Україну бронетранспортери М113. Такого готова взяти участь у навчання для українських солдатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як пише Міністерство оборони Португалії, в кулуарах "Рамштайну", країна запропонувала провести тренування для ЗСУ на бойових танках Leopard 2 й "визначити, в координації зі своїми партнерами, шляхи підтримки України в цьому питанні".

Попри те, що рішення щодо відправки танків не було прийнято, Португалія заявила про готовність направити для ЗСУ 14 бронетранспортерів M113, вісім потужних електрогенераторів, 20-мм боєприпаси та медичне обладнання.

Також Міністерство оборони країни заявило, що візьме участь у місії військової підтримки ЄС, яка забезпечить підготовку українських військ у Німеччині. Інструктори Португалії з лютого почнуть навчати українських воїнів знешкодженню вибухонебезпечних предметів, бойовій медичній допомозі, ядерному, біологічному, хімічному та радіологічному захисту і, нарешті, військовій підготовці.