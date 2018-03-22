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Країнам Європи варто почати видворяти російських дипломатів, - Мей

НовиниПолітика    22.03.2018 - 09:37
Фото: Тереза Мей, прем'єр-міністр Великобританії (flickr.com/number10gov)
Фото: Тереза Мей, прем'єр-міністр Великобританії (flickr.com/number10gov)

Глава уряду Великобританії називає Росію стратегічним ворогом

Глава уряду Великобританії Тереза Мей поділилася з Євросоюзом секретною інформацією про хід розслідування отруєння екс-розвідника з Росії Сергія Скрипаля та зазначила, що Брюсселю варто почати виводити з країн ЄС російських дипломатів, які займаються шпигунством. Про це повідомляє агенство Bloomberg зі посиланям на джерела.

Зокрема, на вечері з учасниками саміту ЄС, Мей заявила, що Росія - це не стратегічний партнер, а стратегічний ворог. Також прем'єр-міністр підкреслила, що Москва стала загрозою нацбезпеці всіх країн Євросоюзу. Напад відбувся на території Великобританії, але могло статися в будь-якій точці Європи, зазначила вона.

"Як європейська демократія, Сполучене Королівство стоїть пліч-о-пліч з ЄС і НАТО і готове зустрітися обличчям до обличчя з цими загрозами. Об'єднавшись, ми приречені на успіх", - заявила Мей.

Працівники дипмісій РФ займаються шпигунством, впевнена Мей. Країни Євросоюзу, на її думку, повинні засудити Росію за інцидент у Солсбері і вжити заходів щодо кремлівських шпигунів.

Мей закликає ЄС діяти. Прем'єр-міністру Великобританії потрібна підтримка країн Євросоюзу і більше критики на адресу Путіна, зазначає видання.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, через отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля у відносинах Сполученого Королівства з Росією розгорівся дипломатичний криза. Лондон видворяє з країни 23 співробітника дипмісії РФ, Москва висилає стільки ж працівників посольства Великобританії.

Крім того, перестануть функціонувати Британська рада в Росії і генконсульство Королівства в Санкт-Петербурзі. Лондон пообіцяв відповісти на це новими санкціями. На світовій арені Великобританії підтримали ключові економічні сили — Франція, США і Німеччина.

Справа Скрипаля: посол Великобританії не прийде на зустріч в МЗС РФ Справа Скрипаля: Британія поки не збирається вводити санкції проти РФ
Теги: Евросоюз, Великобритания
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