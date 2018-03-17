Россия высылает 23 британских дипломата в ответ на действия Лондона

Россия объявила о высылке из страны 23 британских дипломата в ответ на аналогичные действия властей Великобритании. Об этом утром в субботу, 17 марта 2018 года, сообщает ТАСС.

Отмечено, что сегодня утром британский посол Лори Бристоу был вызван в министерство иностранных дел РФ. Там ему было объявлено о том, что 23 сотрудника миссии объявлены персонами нон-грата и должны покинуть территорию страны.

Также, как сообщается, российская сторона закроет Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге, а в Москве прекратит деятельность Британского совета на территории России.

"Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие России на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой. В связи с неурегулированностью статуса Британского совета в РФ прекращается его деятельность", - говорится в заявлении российского МИД.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании заявила о высылке 23 российских дипломатов из страны после обвинений в адрес России в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.