У Брюсселі презентували план відродження Маріуполя - Mariupol Reborn

"Сьогодні українські громади потребують підтримки на різних фронтах. Зокрема ми вже почали готуватись до деокупації наших територій. Ми не знаємо, коли саме це відбудеться, але ми точно знаємо, що маємо бути готові. В межах нашої секції Асоціації міст України ми розпочали діалог між громадами щодо відбудови. Є приклад мого міста - це проєкт Mariupol Reborn, який ми формуємо разом з міжнародними партнерами. Є інші приклади Бахмута, Ірпеня, Бучі. Наразі Україні потрібен європейський досвід у створенні кадрового резерву відновлення та відбудови країни", - наголосив Бойченко.

У команді Mariupol Reborn зазначають, що систематична промоція плану відродження Маріуполя, передусім на міжнародній арені, дозволяє не лише тримати фокус уваги світової спільноти на трагедії міста і всієї України, але й акумулювати практичну допомогу: експертну, матеріальну, дипломатичну. А досвід міста можна буде масштабувати на інші постраждалі від війни території України.

"Mariupol Reborn вже розробив комплексну експертизу відновлення міста - це план першочергових кроків, урбан-візії, досвід залучення донорів. Ця експертна база є універсальною і її вже застосовують деокуповані громади для відновлення українських міст. Група компаній SCM Ріната Ахметова робить свій внесок у відбудову України вже сьогодні", - пояснює директор ГО "Маріуполь.Реборн", керівник напрямку розвитку громад групи "Метінвест" Олександр Вишняков

Нагадаємо, проект Mariupol Reborn реалізовує Маріупольська міська рада за інвестиційної підтримки SCM Ріната Ахметова.