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В Брюсселе презентовали план возрождения Мариуполя - Mariupol Reborn

Суббота 20 апреля 2024 20:47
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В Брюсселе презентовали план возрождения Мариуполя - Mariupol Reborn Фото: в Брюсселе презентовали план возрождения Мариуполя - Mariupol Reborn (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

На Пленарном заседании Европейского комитета регионов в Брюсселе мариупольский городской голова Вадим Бойченко представил масштабный проект возрождения Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

"Сегодня украинские общины нуждаются в поддержке на разных фронтах. В частности, мы уже начали готовиться к деоккупации наших территорий. Мы не знаем, когда это произойдет, но мы точно знаем, что должны быть готовы. В рамках нашей секции Ассоциации городов Украины мы начали диалог между общинами по восстановлению. Есть пример моего города - проект Mariupol Reborn, который мы формируем вместе с международными партнерами. Есть другие примеры Бахмута, Ирпеня, Бучи. Пока Украине нужен европейский опыт в создании кадрового резерва восстановления и восстановления страны", - подчеркнул Бойченко.

В команде Mariupol Reborn отмечают, что систематическое продвижение плана возрождения Мариуполя, прежде всего на международной арене, позволяет не только держать фокус внимания мирового сообщества на трагедии города и всей Украины, но и аккумулировать практическую помощь: экспертную, материальную, дипломатическую. А опыт города можно будет масштабировать на других пострадавших от войны территории Украины.

"Mariupol Reborn уже разработал комплексную экспертизу восстановления города - это план первоочередных шагов, урбан-видения, опыт привлечения доноров. Эта экспертная база является универсальной и ее уже применяют деоккупированные общины для восстановления украинских городов. Группа компаний SCM Рината Ахметова вносит свой вклад в восстановление Украины" уже сегодня", - объясняет директор ОО "Мариуполь.Реборн", руководитель направления развития общин группы "Метинвест" Александр Вишняков

Напомним, проект Mariupol Reborn реализует Мариупольский городской совет при инвестиционной поддержке SCM Рината Ахметова.

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