В Брюсселе возле вокзала произошла перестрелка, ранен мужчина

Мужчина был госпитализирован

В Брюсселе возле Южного железнодорожного вокзала произошла стрельба, в результате которой мужчина получил серьезные ранения. Об этом сообщает издание VRT NWS.

Указано, что полиция подтверждает стрельбу. Правоохранители подозревают в причастности к инциденту двух человек, их сейчас разыскивает полиция. Мотивы стрелявших пока неизвестны.

Также сообщается, что 28-летний мужчина получил серьезные ранения и был госпитализирован в критическом состоянии, однако на данный момент его жизни ничего не угрожает.

Начато расследование инцидента.

Напомним, в городе Вервье (Бельгия) мужчина в поясе со взрывчаткой подорвал себя на футбольном поле. Мужчина в возрасте 50-60 лет вышел на футбольное поле, на котором в это время никого не было, и подорвал себя.

В полиции Вервье сообщили, что речь идет о суициде, а не попытке теракта. Личность погибшего пока установить не удалось. Однако по данным СМИ, на месте взрыва найден ключ, который подходит к двери дома бывшего военного, расположенного неподалеку от футбольного поля.

29 мая 2018 года в Бельгии в городе Льеж преступник открыл огонь по полицейским. В результате стрельбы на бульваре д'Аврой погибли двое полицейских и один гражданский, а еще два офицера полиции получили ранения.