У Брюсселі біля вокзалу сталася стрілянина, поранений чоловік

Чоловік був госпіталізований

У Брюсселі біля Південного залізничного вокзалу сталася стрілянина, в результаті якої чоловік отримав серйозні поранення. Про це повідомляє видання VRT NWS.

Зазначено, що поліція підтверджує стрілянину. Правоохоронці підозрюють у причетності до інциденту двох осіб, їх зараз розшукує поліція. Мотиви тих, хто стріляв поки невідомі.

Також повідомляється, що 28-річний чоловік отримав серйозні поранення і був госпіталізований у критичному стані, проте на даний момент його життю нічого не загрожує.

Розпочато розслідування інциденту.

Нагадаємо, у місті Вервье (Бельгія) чоловік у поясі з вибухівкою підірвав себе на футбольному полі. Чоловік у віці 50-60 років вийшов на футбольне поле, на якому в цей час нікого не було, і підірвав себе.

У поліції Вервье повідомили, що мова йде про суїцид, а не спробу теракту. Особу загиблого поки встановити не вдалося. Однак за даними ЗМІ, на місці вибуху знайшли ключ, який підходить до дверей будинку колишнього військового, розташованого неподалік від футбольного поля.

29 травня 2018 року в Бельгії у місті Льєж злочинець відкрив вогонь по поліцейським. У результаті стрілянини на бульварі д'Авре загинули двоє поліцейських і один цивільний, а ще два офіцери поліції отримали поранення.