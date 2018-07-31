В Бельгии мужчина подорвал себя на футбольном поле

В полиции сообщили, что речь идет о суициде, а не о попытке теракта

В городе Вервье (Бельгия) муж в поясе со взрывчаткой подорвал себя на футбольном поле. Об этом сообщает телерадиокомпания RTBF.

Как отмечается, инцидент произошел около 9 часов утра в районе Стембер. Мужчина в возрасте от 50 до 60 лет вышел на футбольное поле, на котором в это время никого не было, и подорвал себя.

"Я увидел мужчину, который шел по футбольному полю. Когда я закрывал дверь своего автомобиля, то услышал громкий взрыв. Я понял, что это тот мужчина взорвал себя, и вызвал полицию", - рассказал свидетель происшествия.

В полиции Вервье сообщили, что речь идет о суициде, а не попытке теракта. Личность погибшего пока установить не удалось. Однако по данным СМИ, на месте взрыва найден ключ, который подходит к двери дома бывшего военного, расположенного неподалеку от футбольного поля.

На месте взрыва работают следователи. Жителей ближайшей улицы временно эвакуировали.

Напомним, что на западе Афганистана автобус подорвался на мине, погибли 11 человек.

По словам начальника отдела здравоохранения провинции Фарах Абдул Джабар Шахика, инцидент произошел рано утром в районе Бала-Булук. В результате подрыва на придорожной бомбе погибли не менее 11 человек, среди погибших есть женщины и дети. Также сообщается о 31 пострадавшем.