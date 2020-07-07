В Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО

В среду, 8 июля, в Брюсселе пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов. Участие в заседании примет вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Об этом сообщается на официальном сайте НАТО.

Перед заседанием с ней встретится генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Встреча будет закрытой от прессы.

Отметим, 7-8 июля Стефанишина находится в Брюсселе с первым рабочим визитом в должности вице-премьера.

Напомним, в июне Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Такой статус имеют также Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

Позже Стефанишина заявила, что Украина стремится к членству в НАТО после получения статуса партнера из расширенных возможностей.

В Кабинете министров объясняли, что дает Украине новый статус в НАТО.