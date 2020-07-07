ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО

Вторник 07 июля 2020 обновлено 20:36
В Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО
Фото: флаги Украины и НАТО (president.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Встреча будет закрытой от прессы

В среду, 8 июля, в Брюсселе пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов. Участие в заседании примет вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Об этом сообщается на официальном сайте НАТО.

Перед заседанием с ней встретится генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Встреча будет закрытой от прессы.

Отметим, 7-8 июля Стефанишина находится в Брюсселе с первым рабочим визитом в должности вице-премьера.

Напомним, в июне Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Такой статус имеют также Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

Позже Стефанишина заявила, что Украина стремится к членству в НАТО после получения статуса партнера из расширенных возможностей.

В Кабинете министров объясняли, что дает Украине новый статус в НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google

Новости Украины НАТОУкраина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь