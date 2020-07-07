Фото: прапори України і НАТО (president.gov.ua)

Зустріч буде закритою від преси

У середу, 8 липня, у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів. Участь у засіданні візьме віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

Про це повідомляється на офіційному сайті НАТО.

Перед засіданням з нею зустрінеться генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг. Зустріч буде закритою від преси.

Зазначимо, 7-8 липня Стефанишина перебуває у Брюсселі з першим робочим візитом на посаді віце-прем'єра.

Нагадаємо, в червні Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО. Такий статус мають також Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія і Швеція.

Пізніше Стефанишина заявила, що Україна прагне до членства в НАТО після отримання статусу партнера з розширених можливостей.

У Кабінеті міністрів поясняли, що дає Україні новий статус в НАТО.