Зустріч буде закритою від преси
У середу, 8 липня, у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів. Участь у засіданні візьме віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.
Про це повідомляється на офіційному сайті НАТО.
Перед засіданням з нею зустрінеться генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг. Зустріч буде закритою від преси.
Зазначимо, 7-8 липня Стефанишина перебуває у Брюсселі з першим робочим візитом на посаді віце-прем'єра.
Нагадаємо, в червні Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО. Такий статус мають також Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія і Швеція.
Пізніше Стефанишина заявила, що Україна прагне до членства в НАТО після отримання статусу партнера з розширених можливостей.
У Кабінеті міністрів поясняли, що дає Україні новий статус в НАТО.