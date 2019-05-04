У Брюсселі Росію закликали звільнити Сущенка

Фото: акція на підтримку Сущенка (facebook.com/UkraineEUMission)

Акція на підтримку Сущенка та інших політв'язнів відбулась у день свободи преси

У Брюсселі відбулась акція на підтримку українського журналіста, політв'язня Кремля Романа Сущенка. Як інформує РБК-Україна, про це повідомила прес-служба місії України при Європейському союзі.

Як відзначили у місії, свобода ЗМІ і право на свободу вираження є основою будь-якого демократичного суспільства.

"У Всесвітній день свободи преси ми закликаємо Росію звільнити незаконно ув'язненого за політичними мотивами журналіста Романа Сущенка, припинити політичні переслідування і гарантувати свободу слова в тимчасово окупованому Криму", - заявили в місії.

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв зустрітися із російським президентом Володимиром Путіним та обговорити питання звільнення українських заручників Кремля.

Зокрема, Макрон наголосив на необхідності звільнити українського журналіста Романа Сущенка, який працював у Франції. Росія його затримала і засудила, звинувативши у шпигунстві.