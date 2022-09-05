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В Брюсселе прошло заседание Совета ассоциации Украина-ЕС: главные итоги

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 05 сентября 2022 18:07
В Брюсселе прошло заседание Совета ассоциации Украина-ЕС: главные итоги Фото: в Брюсселе прошло заседание Совета ассоциации Украина-ЕС (Getty Images )
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 5 сентября, в Брюсселе прошло восьмое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС. Совет обсудил европейскую интеграцию, реформы и дальнейшую поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства.

Заседание проходило под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Представители ЕС осудили российское вторжение в Украину и подчеркнули, что будут поддерживать украинский народ.

Украинская сторона выразила благодарность за введенные против России санкции и призвала ввести визовые ограничения для россиян.

Реформы Украины

На заседание напомнили, что членство Украины в ЕС зависит от ее собственных заслуг и внедрения реформ. В ЕС приветствовали уже достигнутый прогресс Украины в торговле, экологии, электронике, таможенной, фискальной, энергетической и транзитной сферах. Но правительство призвали ускорить процесс.

В частности, Украине посоветовали:

  • завершить конкурс для назначения нового директора НАБУ;
  • ввести реформу КСУ и обеспечить прозрачный процесс отбора судей;
  • завершить реформу нормативно-правовой базы для национальных меньшинств;
  • продолжить шаги по внедрению Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли;
  • расширить сотрудничество в кибернетической сфере.

Поддержка Украины

Значительное внимание стороны уделили поддержке Украины и преодолению последствий войны. Украинская сторона призвала создать специальный трибунал для российских военных преступников.

Совет также обсудил финансовую помощь и предоставление Украине 9,5 млрд евро, включая 2,6 млрд евро в рамках Европейского фонда мира. Евросоюз заверил, что выделит остальные средства из пакета макрофинансовой помощи, который утвердили еще в мае.

Стороны приветствовали решение о выделении кредитных средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в размере 1 059 млн евро для покрытия приоритетных потребностей.

Украина и ЕС согласились усилить партнерство для послевоенного восстановления. Также украинские представители поблагодарили ЕС за военную помощь и призвали усилить ее.

Напомним, Украина призывает ЕС ужесточить санкции против России, в частности ввести энергетическое эмбарго и отключить банки от системы SWIFT.

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