В Брюсселе прошли массовые акции протеста против расизма

Несколько тысяч человек вышли на демонстрацию против расизма

Более 120 организаций приняли участие в демонстрации в Брюсселе, направленной против расизма, дискриминации, ненависти, неравенства и агрессии. Об этом сообщает издание RTBF.

В частности, согласно информации, демонстрация проводилась по случаю международного дня борьбы с расизмом и дискриминацией, который отмечался еще 21 марта. Как сообщается, участники акции прошли шествием по улицам бельгийской столицы.

Всего, по данным полиции, в акции приняли участие от 3 до 4 тысяч человек.

Организаторы выступили с рядом требований к власти. В частности, они требовали обеспечить беженцам более теплый прием, который основывается на уважении к правам человека и содействовать интеграции и оказывать социальную помощь мигрантам без документов.

Демонстрация завершилась без инцидентов.

Напомним, как сообщалось ранее, в итальянском городе Флоренция более 10 тыс. человек приняли участие в шествии против расизма, которое было организовано после убийства гражданина Сенегала Иди Диене.