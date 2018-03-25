Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Брюсселе прошли массовые акции протеста против расизма

НовостиОбщество    25.03.2018 - 11:32
Фото: митинг в Брюсселе (twitter PTQ Belgique)
Фото: митинг в Брюсселе (twitter PTQ Belgique)

Несколько тысяч человек вышли на демонстрацию против расизма

Более 120 организаций приняли участие в демонстрации в Брюсселе, направленной против расизма, дискриминации, ненависти, неравенства и агрессии. Об этом сообщает издание RTBF.

В частности, согласно информации, демонстрация проводилась по случаю международного дня борьбы с расизмом и дискриминацией, который отмечался еще 21 марта. Как сообщается, участники акции прошли шествием по улицам бельгийской столицы.

Всего, по данным полиции, в акции приняли участие от 3 до 4 тысяч человек.

Организаторы выступили с рядом требований к власти. В частности, они требовали обеспечить беженцам более теплый прием, который основывается на уважении к правам человека и содействовать интеграции и оказывать социальную помощь мигрантам без документов.

Демонстрация завершилась без инцидентов.

Напомним, как сообщалось ранее, в итальянском городе Флоренция более 10 тыс. человек приняли участие в шествии против расизма, которое было организовано после убийства гражданина Сенегала Иди Диене.

НАТО переводит свой офис в новую штаб-квартиру стоимостью в 1,2 млрд евро В Италии более 10 тыс. человек вышли на марш против расизма
Теги публикации: Брюссель, Митинг, расизм  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top