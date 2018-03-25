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У Брюсселі пройшли масові акції протесту проти расизму

НовиниСуспільство    25.03.2018 - 11:32
Фото: мітинг у Брюсселі (twitter PTQ Belgique)
Фото: мітинг у Брюсселі (twitter PTQ Belgique)

Кілька тисяч людей вийшли на демонстрацію проти расизму

Більше 120 організацій взяли участь в демонстрації в Брюсселі, спрямованої проти расизму, дискримінації, ненависті, нерівності та агресії. Про це повідомляє видання RTBF.

Зокрема, згідно з інформацією, демонстрація проводилася з нагоди міжнародного дня боротьби з расизмом і дискримінацією, який відзначався ще 21 березня. Як повідомляється, учасники акції пройшли ходою вулицями бельгійської столиці.

Всього, за даними поліції, в акції взяли участь від 3 до 4 тисяч чоловік.
Організатори виступили з низкою вимог до влади. Зокрема, вони вимагали забезпечити біженцям більш теплий прийом, який ґрунтується на повазі до прав людини і сприяти інтеграції та надавати соціальну допомогу мігрантам без документів.

Демонстрація завершилася без інцидентів.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, У італійському місті Флоренція більше 10 тис. Людей взяли участь у ході проти расизму, яке було організовано після вбивства громадянина Сенегалу Іди дієн.
 

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Теги публікації: Брюссель, Мітинг, расизм  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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