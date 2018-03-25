У Брюсселі пройшли масові акції протесту проти расизму

Кілька тисяч людей вийшли на демонстрацію проти расизму

Більше 120 організацій взяли участь в демонстрації в Брюсселі, спрямованої проти расизму, дискримінації, ненависті, нерівності та агресії. Про це повідомляє видання RTBF.

Зокрема, згідно з інформацією, демонстрація проводилася з нагоди міжнародного дня боротьби з расизмом і дискримінацією, який відзначався ще 21 березня. Як повідомляється, учасники акції пройшли ходою вулицями бельгійської столиці.

Всього, за даними поліції, в акції взяли участь від 3 до 4 тисяч чоловік.

Організатори виступили з низкою вимог до влади. Зокрема, вони вимагали забезпечити біженцям більш теплий прийом, який ґрунтується на повазі до прав людини і сприяти інтеграції та надавати соціальну допомогу мігрантам без документів.

Демонстрація завершилася без інцидентів.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, У італійському місті Флоренція більше 10 тис. Людей взяли участь у ході проти расизму, яке було організовано після вбивства громадянина Сенегалу Іди дієн.

