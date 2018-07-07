У Брюсселі відбувся мітинг проти приїзду Трампа на саміт НАТО

Активісти влаштували у Бельгії марш "Трампу тут не раді"

У Брюсселі (Бельгія) в суботу, 7 липня, активісти влаштували марш "Трампу тут не раді". Зокрема, йдеться про майбутній візит президента Сполучених Штатів Америки (США) з нагоди саміту НАТО 11-12 липня, передає Associated Press.

Так, у суботу вулицями столиці Бельгії у рамках маршу "Трампу тут не раді" пройшли активісти з різних організації. Зокрема й ті, що виступають за закриття вугільних і атомних станцій, проти расизму і сексизму та проти заходів суворої економії.

По завершенню маршу відбувся концерт.

Фото: марш "Трампу тут не раді" (twitter.com/USA_Politology)

Повідомляється, що висловлювання Трампа про країни-союзники по НАТО щодо того, начебто вони недостатньо вкладають в загальну безпеку, обурили європейських лідерів.

Тому протестувальники у ході маршу закликали зменшити військові бюджети і перенаправити кошти на розвиток системи освіти та відновлювальної енергетики.

Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що анексія Росією Криму та підтримка Москвою сепаратизму на сході України стали підставами для збільшення Німеччиною витрат на оборону.