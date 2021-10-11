UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Брюсселе прошел марш за усиление борьбы с изменениями климата

Автор: Артур Родивилов

Разрешенная манифестация за активные действия против глобального потепления климата состоялась в воскресенье в Брюсселе. В ней приняли участие до 20 тысяч человек, акция прошла без инцидентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Brussels Times.

Организаторы манифестации - "Коалиция климат", которая объединяет более 80 неправительственных и общественных организаций, заявили, что целью акции является привлечение внимания общественности к климатическим проблемам в преддверии саммита ЕС 21-22 октября и предстоящей с 31 октября по 12 ноября в Глазго 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26).

По оценкам организаторов акции, в ней приняло участие до 50 тыс. человек.

"Вместе за климат", "Мы теплее климата", "Нет потеплению" - с такими транспарантами колонна манифестантов прошла по Европейскому кварталу Брюсселя. Более половины участников акции составляли студенты и школьники. Хотя очень малое число протестующих носили маски, формально карантинные нормы на акции нарушены не были, так как организаторы акции объявили, что в ходе манифестации будет соблюдаться социальная дистанция.

Читайте РБК-Украина в Google News
Брюссель