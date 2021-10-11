RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Брюсселі відбувся марш за посилення боротьби зі змінами клімату

Автор: Артур Родивилов

Дозволена маніфестація за активні дії проти глобального потепління клімату відбулася в неділю в Брюсселі. У ній взяли участь до 20 тисяч осіб, акція пройшла без інцидентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Brussels Times.

Організатори маніфестації - "коаліція Клімат", яка об'єднує понад 80 неурядових і громадських організацій, заявили, що метою акції є привернення уваги громадськості до кліматичних проблем напередодні саміту ЄС 21-22 жовтня і майбутньої з 31 жовтня по 12 листопада в Глазго 26-й Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP-26).

За оцінками організаторів акції, в ній взяло участь до 50 тис.осіб.

"Разом за Клімат", "Ми тепліше клімату", "Ні потеплінню" - з такими транспарантами колона маніфестантів пройшла по Європейському кварталу Брюсселя. Більшу частину учасників акції складали студенти та школярі. Хоча дуже мале число протестувальників носили маски, формально карантинні норми на акції порушені не були, тому що організатори акції оголосили, що в ході маніфестації буде дотримуватися соціальна дистанція.

Читайте РБК-Україна в Google News
Брюссель