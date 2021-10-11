У Брюсселі відбувся марш за посилення боротьби зі змінами клімату

Організатори маніфестації - "коаліція Клімат", яка об'єднує понад 80 неурядових і громадських організацій, заявили, що метою акції є привернення уваги громадськості до кліматичних проблем напередодні саміту ЄС 21-22 жовтня і майбутньої з 31 жовтня по 12 листопада в Глазго 26-й Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP-26).

За оцінками організаторів акції, в ній взяло участь до 50 тис.осіб.

"Разом за Клімат", "Ми тепліше клімату", "Ні потеплінню" - з такими транспарантами колона маніфестантів пройшла по Європейському кварталу Брюсселя. Більшу частину учасників акції складали студенти та школярі. Хоча дуже мале число протестувальників носили маски, формально карантинні норми на акції порушені не були, тому що організатори акції оголосили, що в ході маніфестації буде дотримуватися соціальна дистанція.