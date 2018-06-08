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У Брюсселі визначили необхідні кроки для відновлення роботи комісії Україна-НАТО

НовиниПолітика    08.06.2018 - 19:05
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Полторак і Столтенберг в Брюсселі визначили необхідні практичні кроки для відновлення роботи комісії

В ході зустрічі міністра оборони України Степана Полторака з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом були визначені практичні кроки для відновлення ефективної роботи комісії Україна-НАТО на всіх рівнях: глав держав, урядів і міністрів. Про це сьогодні, 8 червня, повідомив Полторак під час прес-конференції за результатами роботи у штаб-квартирі НАТО, передає прес-служба відомства.

"Важливою була зустріч з Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом, де під час нашої розмови ми розглянули комплекс питань, пов’язаних із системним покращенням нашої співпраці. Ми обговорили параметри участі України в Саміті НАТО, що відбудеться наступного місяця. Я хотів би сказати, що в цьому році ми починаємо його проведення, і для нас було би дуже важливо, щоб представники НАТО взяли в цьому участь, тому що на основі цього огляду ми сплануємо стратегічні цілі на нашу роботу після 20-го року.  До 2020 року в нас є чіткий план щодо наших реформ, але після 2020 року вони не припиняються, вони мають продовження і для того, щоб відпрацювати стратегічну ціль, ми проводимо за участю представників Альянсу стратегічний огляд, який і надасть можливість правильно сформувати нашу роботу в майбутньому", - повідомив Полторак.

Нагадаємо, раніше Полторак поінформував Столтенберга про особливості військово-політичної обстановки в Україні та відображення російської агресії на Донбасі, а також розповів про хід реформ, які відбуваються в українському оборонному відомстві.

Україна готова збільшити чисельність військових в Афганістані втричі, - Полторак Україна й Угорщина обговорили розширення оборонного співробітництва
Теги публікації: Єнс Столтенберг, Полторак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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