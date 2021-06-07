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В Брюсселе объявили об отмене масочного режима

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Брюссель, Понедельник 07 июня 2021 17:13
В Брюсселе объявили об отмене масочного режима Фото: в Брюсселе объявили об отмене масочного режима с 9 июня (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Власти Брюсселя приняли решение отменить обязательное требование носить медицинские маски на улице. Требование будет отменено со среды, 9 июня.

Об этом заявил бургомистр Брюсселя Филипп Клоз в Twitter.

"Вакцинация продолжается, и число заболевших снижается Начиная с 9 июня ношение маски на открытом воздухе, за исключением оживленных торговых улиц, больше не будет обязательным", - написал он.

Бургомистр также призвал горожан оставаться внимательными и ответственными.

Напомним, ранее правительство Бельгии приняло решение ослабить карантин в стране с 9 июня. В частности, бары и рестораны будут открыты до 23:30.

Кроме того, власти Бельгии намерены отменить почти все карантинные ограничения, которые действуют в стране, до конца июня.

Добавим, что в конце марте брюссельский суд первой инстанции обязал правительство Бельгии отменить карантинные ограничения. Суд фактически заявил, что правовая основа, на которой базируются решения правительства, недействительна.

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