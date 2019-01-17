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В Брюсселе обрушился мост

Новости » Происшествия    17.01.2019 - 20:38
В Брюсселе обрушился мост
Фото: место происшествия (из открытых источников)

В результате аварии никто не пострадал

В столице Бельгии Брюсселе сегодня, 17 января, произошла авария на мосту через канал Виллебрук, из-за которой водное сообщение Брюсселя с другими городами оказалось заблокированным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, все движение транспорта на канале Виллебрук, который является грузовой связью столицы Бельгии с другими городами по реке Шельда, было остановлено как минимум до субботы после аварии на мосту.

Представители властей Брюсселя заявили, что чиновники оценивают повреждения моста, под которым проходят корабли и баржи.

По сообщениям местной полиции, в результате аварии никто не пострадал.

Напомним, 1 января в России в московском парке Горького в новогоднюю ночь над ледовым катком обрушился пешеходный мост с людьми. 

Ранее в Генуе (Италия) произошло обрушение автомобильного моста, в результате чего погибли 20 человек.

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