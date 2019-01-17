У Брюсселі обвалився міст

Фото: місце події (із відкритих джерел)

В результаті аварії ніхто не постраждав

У столиці Бельгії Брюсселі сьогодні, 17 січня, сталася аварія на мосту через канал Виллебрук, в результаті чого водне сполучення між Брюсселем та іншими містами виявилося заблокованим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, рух транспорту на каналі Виллебрук, який є вантажний зв'язком столиці Бельгії з іншими містами по річці Шельда, було зупинено як мінімум до суботи після аварії на мосту.

Представники влади Брюсселя заявили, що чиновники оцінюють пошкодження мосту, під яким проходять кораблі і баржі.

За повідомленнями місцевої поліції, в результаті аварії ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 1 січня в Росії в московському парку Горького в новорічну ніч над льодовим катком обрушився пішохідний міст з людьми.

Раніше в Генуї (Італія) відбулося обвалення автомобільного мосту, в результаті чого загинули 20 осіб.