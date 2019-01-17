У Брюсселі обвалився міст

В результаті аварії ніхто не постраждав
У столиці Бельгії Брюсселі сьогодні, 17 січня, сталася аварія на мосту через канал Виллебрук, в результаті чого водне сполучення між Брюсселем та іншими містами виявилося заблокованим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомляється, рух транспорту на каналі Виллебрук, який є вантажний зв'язком столиці Бельгії з іншими містами по річці Шельда, було зупинено як мінімум до суботи після аварії на мосту.
Представники влади Брюсселя заявили, що чиновники оцінюють пошкодження мосту, під яким проходять кораблі і баржі.
За повідомленнями місцевої поліції, в результаті аварії ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 1 січня в Росії в московському парку Горького в новорічну ніч над льодовим катком обрушився пішохідний міст з людьми.
Раніше в Генуї (Італія) відбулося обвалення автомобільного мосту, в результаті чого загинули 20 осіб.