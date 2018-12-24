В Брюсселе неизвестный обстрелял ресторан

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Позже полиция нашла в ресторане три отверстия от пуль

В понедельник, 24 декабря, в Брюсселе (Бельгия) неизвестный открыл огонь по окнам ресторана из автоматического оружия. Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на Mirror.

Сообщается, что после стрельбы нападавший сбежал. Пострадавших нет. Очевидцы сообщают, что стрелок имел при себе оружие, похожее на автомат Калашникова. Позже полиция нашла в ресторане три отверстия от пуль.

Напомним, 22 декабря в Харькове полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу в Московском районе города. В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

РБК-Украина сообщало, что 17 сентября в Брюсселе в парке Максимилиан неизвестный с ножом напал на полицейского. Полицейские обнаружили в парке спящего мужчину и попросили его уйти, в ответ - он вытащил нож и отказался бросить его после требования правоохранителей. Отмечается, мужчина ударил ножом полицейского, после чего по нему была открыта стрельба.

Также 16 сентября в центре Брюсселя произошла стрельба, в результате которой пострадали двое людей. После совершения преступления злоумышленники скрылись на автомобиле.