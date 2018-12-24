У Брюсселі невідомий обстріляв ресторан

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пізніше поліція знайшла в ресторані три отвори від куль

У понеділок, 24 грудня, в Брюсселі (Бельгія) невідомий відкрив вогонь по вікнам ресторану з автоматичної зброї. Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на Mirror.

Повідомляється, що після стрілянини нападник втік. Постраждалих немає. Очевидці повідомляють, що стрілець мав при собі зброю, схожу на автомат Калашникова. Пізніше поліція знайшла в ресторані три отвори від куль.

Нагадаємо, 22 грудня у Харкові поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Московському районі міста. В результаті пригоди ніхто з громадян не постраждав.

РБК-Україна повідомляло, що 17 вересня в Брюсселі в парку Максиміліан невідомий з ножем напав на поліцейського. Поліцейські виявили в парку сплячого чоловіка і попросили його піти, у відповідь - він витягнув ніж і відмовився кинути його після вимоги правоохоронців. Відзначається, чоловік вдарив ножем поліцейського, після чого по ньому була відкрита стрілянина.

Також 16 вересня у центрі Брюсселя сталася стрілянина, в результаті якої постраждали двоє людей. Після скоєння злочину зловмисники втекли на автомобілі.