У Брюсселі розпочався саміт НАТО

Сьогодні в Брюсселі стартував дводенний саміт НАТО

Сьогодні в штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Брюсселі почався дводенний саміт НАТО, на який зберуться лідери країн-членів Альянсу і партнерів, включаючи Україну.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг привітав глав держав і урядів союзників у штаб-квартирі НАТО. На церемонії, присвяченій початку зустрічі, Столтенберг розповів про досягнення НАТО в сфері безпеки. Також він високо оцінив професіоналізм і відданість збройних сил НАТО, йдеться на офіційному сайт Альянсу.

У ході свого виступу президент США Дональд Трамп зажадав, щоб члени НАТО збільшили витрати на оборону "негайно", передає CNN. Зазначимо, що Трамп під час сніданку обрушився з критикою на Німеччину за те, що Берлін купує газ у Росії.

Нагадаємо, в ході саміту планується намітити кроки з розвитку альянсу і підписати низку важливих документів. Раніше Столтенберг назвав основні теми зустрічі, серед яких: стримування і посилення оборони, боротьба з терором і зміцнення стабільності, розширення взаємовигідного співробітництва з ЄС, модернізація НАТО, справедливий розподіл відповідальності і загальні цінності альянсу.