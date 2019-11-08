В Брюсселе начались технические консультации по газу

В Брюсселе начались трехсторонние технические консультации Украины, Европейского союза и Российской Федерации и на уровне экспертов. Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский заявил российским журналистам в Брюсселе, что дата предстоящей министерской встречи по газоснабжению Украина-ЕС-РФ- должна быть определена на уровне самих министров. "Это будут министры принимать, мы можем только предлагать", - сказал он.

На просьбу прокомментировать содержание консультаций, замминистра ответил: "Это техническая встреча, будут рабочие моменты".

Напомним, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинская сторона настроена конструктивно перед техническими консультациями в Брюсселе о подписании соглашений по транспортировке газа по территории Украины.

Отметим, до заключения нового контракта относительно транзита газа российский "Газпром" хотел бы решить ряд своих задач. В частности, "Газпром" требует от Украины отказаться от судебных исков и возобновить закупку российского газа.