"Брюссель живе фантазіями": Орбан розкритикував новий семирічний бюджет Євросоюзу

Віктор Орбан заявив, що його країна не буде підтримувати новий семирічний бюджет Євросоюзу, який запропонувала Єврокомісія. За його словами, документ зовсім не відповідає інтересам європейських громадян.

Більше того, прем’єр-міністр Угорщини вважає, що документ побудований за "логікою війни з Росією". Він висловив обурення тим, що великі суми планують виділити на допомогу Україні, а сільське господарство та розвиток країн ЄС, на його думку, отримають набагато менше.

"Брюссельська еліта представила семирічний бюджетний проєкт, побудований на логіці війни. Мільярди - Україні, крихти - фермерам та розвитку. Їхня мета: перемогти Росію, поставити при владі ліберальних союзників та розширити сферу свого впливу. Ми відкидаємо їхні фантазії, ми відкидаємо їхню пропозицію - європейці заслуговують на Союз, який ставить на перше місце саме їх", - написав Орбан.

Орбан також стверджує, що, на його думку, бюджет побудовано так, що його п’ята частина призначена для України.

"Це бюджет Європейського Союзу, який воює з Росією. Який воює з Росією на українській території. Це бюджет Європейського Союзу, який хоче перемогти РФ на українській території в надії, що військова поразка похитне російську владну систему, проклавши шлях до зміни влади", - заявив Орбан.

На його думку, такий сценарій дозволить повернутися до ліберального порядку денного в ЄС і в майбутньому налагодити ділові зв’язки з Росією, але вже за нової влади в Кремлі.

"Угорщина не зацікавлена у військовому бюджеті. Нам потрібен бюджет, який підтримує мир і розвиток, тому ми навіть не розглядаємо цю пропозицію", - підсумував прем'єр.

Раніше Віктор Орбан уже погрожував заблокувати ухвалення бюджету ЄС, вимагаючи розморозити багатомільярдне фінансування для Угорщини, яке було призупинене через претензії Брюсселя до стану верховенства права в країні.