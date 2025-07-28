"Брюссель живет фантазиями": Орбан раскритиковал новый семилетний бюджет Евросоюза

Виктор Орбан заявил, что его страна не будет поддерживать новый семилетний бюджет Евросоюза, который предложила Еврокомиссия. По его словам, документ совсем не отвечает интересам европейских граждан.

Более того, премьер-министр Венгрии считает, что документ построен по "логике войны с Россией". Он выразил возмущение тем, что большие суммы планируют выделить на помощь Украине, а сельское хозяйство и развитие стран ЕС, по его мнению, получат гораздо меньше.

"Брюссельская элита представила семилетний бюджетный проект, построенный на логике войны. Миллиарды - Украине, крохи - фермерам и развитию. Их цель: победить Россию, поставить у власти либеральных союзников и расширить сферу своего влияния. Мы отвергаем их фантазии, мы отвергаем их предложение - европейцы заслуживают Союз, который ставит на первое место именно их", - написал Орбан.

Орбан также утверждает, что, по его мнению, бюджет построен так, что его пятая часть предназначена для Украины.

"Это бюджет Европейского Союза, который воюет с Россией. Который воюет с Россией на украинской территории. Это бюджет Европейского Союза, который хочет победить РФ на украинской территории в надежде, что военное поражение пошатнет российскую властную систему, проложив путь к смене власти", - заявил Орбан.

По его мнению, такой сценарий позволит вернуться к либеральной повестке дня в ЕС и в будущем наладить деловые связи с Россией, но уже при новой власти в Кремле.

"Венгрия не заинтересована в военном бюджете. Нам нужен бюджет, который поддерживает мир и развитие, поэтому мы даже не рассматриваем это предложение", - подытожил премьер.

Ранее Виктор Орбан уже угрожал заблокировать принятие бюджета ЕС, требуя разморозить многомиллиардное финансирование для Венгрии, которое было приостановлено из-за претензий Брюсселя к состоянию верховенства права в стране.