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Брюссель закликає європейські банки надати гарантії для зберігання газу в Україні, - FT

Фото: Брюссель закликає європейські банки надати гарантії для зберігання газу в Україні (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Інституції Європейського союзу ведуть переговори з урядами та фінансовими установами про надання "страхових гарантій" компаніям, що зберігатимуть газ в українських підземних сховищах (ПСГ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Financial Times.

Видання підкреслює, що внаслідок помірної зими та відсутності значного попиту, газові сховища ЄС заповнені на 68%, що є досить високим показником для червня.

При цьому українські ПСГ, що є частиною групи "Нафтогаз", є найбільшими у Європі та можуть вмістити до 31 млрд куб. м газу.

За даними "Нафтогазу", підприємство може запропонувати європейським компаніям потужності для розміщення до 10 млрд куб. м газу з можливістю збільшення до 15 млрд куб. м, якщо Україна поверне собі окуповану Росією територію.

Однак, за даними видання, європейський бізнес має сумніви щодо зберігання запасів газу в Україні, навіть враховуючи, що 80% підземних сховищ розташовані на заході країни, тобто найвіддаленіше від лінії фронту.

Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович заявив Financial Times, що для заохочення використання українських ПСГ: "на додаток до конкурентних цін, які пропонують українці, ми повинні працювати над гарантіями для міжнародних гравців".

Комісія веде переговори з кредиторами, такими як Європейський банк реконструкції та розвитку, "щоб розвинути цю ідею в робочий проект, який ще більше підвищить енергетичну безпеку Європи", - додав він.

Чотири посадовці ЄС також підтвердили FT факт переговорів. Представник Єврокомісії заявив, що Брюссель комунікує з урядами та фінансовими установами про надання "належного страхового покриття", додавши, що це допоможе "знизити ціну ризику, пов'язаного з ситуацією в Україні".

Представники Європейського банку реконструкції та розвитку також підтвердив, що контактує з комісією.

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