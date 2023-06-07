Брюссель призывает европейские банки предоставить гарантии для хранения газа в Украине, - FT

Издание подчеркивает, что в результате умеренной зимы и отсутствия значительного спроса, газовые хранилища ЕС заполнены на 68%, что является достаточно высоким показателем для июня.

При этом украинские ПХГ, являющиеся частью группы "Нафтогаз", являются крупнейшими в Европе и могут вместить до 31 млрд куб. м газа.

По данным "Нафтогаза", предприятие может предложить европейским компаниям мощности для размещения до 10 млрд куб. м газа с возможностью увеличения до 15 млрд куб. м, если Украина вернет себе оккупированную Россией территорию.

Однако, по данным издания, европейский бизнес сомневается в хранении запасов газа в Украине, даже учитывая, что 80% подземных хранилищ расположены на западе страны, то есть самое удаленное от линии фронта.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил Financial Times, что для поощрения использования украинских ПХГ: "в дополнение к конкурентным ценам, которые предлагают украинцы, мы должны работать над гарантиями для международных игроков".

Комиссия ведет переговоры с кредиторами, такими как Европейский банк реконструкции и развития, "чтобы развить эту идею в рабочем проекте, который еще больше повысит энергетическую безопасность Европы", - добавил он.

Четыре чиновника ЕС также подтвердили FT факт переговоров. Представитель Еврокомиссии заявил, что Брюссель коммуницирует с правительствами и финансовыми учреждениями о предоставлении "должного страхового покрытия", добавив, что это поможет "снизить цену риска, связанного с ситуацией в Украине".

Представители Европейского банка реконструкции и развития также подтвердили, что контактирует с комиссией.