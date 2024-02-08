Брюссель вимагає від членів ЄС терміново припинити незаконний потік товарів до Росії, - Politico

Оскільки терпіння щодо порушників виснажується, єврокомісар з фінансів ЄС Мейрід МакГіннесс та єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс, які підписали листа, заявили, що незабаром поділяться "докладною інформацією" про те, які компанії ухиляються від санкцій. Вони заявили, що до середини квітня зв'яжуться зі столицями, щоб оцінити вжиті заходи.

Хоча самі санкції узгоджуються на рівні ЄС, за їхнє дотримання відповідають уряди, які контролює Єврокомісія. У грудні країни схвалили новий пакет обмежень проти Росії та працюють над наступним.

Підсанкційні товари з ЄС доставляються до Росії спочатку через країни, що не входять до ЄС, а потім реекспортуються до Росії, а також через дочірні компанії європейських компаній, які виробляють товари за межами блоку, йдеться у листі. Зазвичай це предмети та технології, які не є зброєю, але можуть бути використані у військових цілях та потрапити на поле бою.

Централізація контролю

Єврокомісія вивчає можливість створення органу ЄС щодо забезпечення дотримання санкцій, фактично відбираючи цю роботу в урядах.

За словами чиновника, близького до переговорів, який говорив на умовах анонімності, ця ідея набирає популярності і може опинитися на порядку денному голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, якщо її буде призначено на другий термін.

У листі йдеться, що експорт заборонених товарів з ЄС до країн, що не входять до ЄС, зріс із 3 млрд євро до початку вторгнення в Україну до 5,6 млрд євро до середини 2023 року. Це "надзвичайно тривожне" збільшення компенсує втрату легальної торгівлі цими товарами з Росією до війни, йдеться у повідомленні.

У листі урядам наказується "притягувати до відповідальності операторів ЄС, які активно підривають санкції ЄС", та утримувати компанії від використання лазівок у санкціях, публікуючи "найбільш показові" випадки та пов'язані з ними покарання.

МакГіннес також радить країнам-членам зв'язатися з компаніями, які беруть участь у виробництві товарів, що підпадають під санкції, і змусити їх провести більш ретельну перевірку своїх ланцюжків поставок на предмет дотримання правил санкцій ЄС.

Національна влада повинна ділитися додатковою інформацією про компанії та приватних осіб, які не входять до ЄС, які можуть бути причетні до використання лазівок у санкціях, і мають "виявляти особливу пильність" щодо винятків із санкцій, які можуть погіршити проблему, йдеться в листі.

Величезні проблеми

Ідея створення європейського органу щодо забезпечення дотримання санкцій виявилася популярною у минулому: близько 10 країн, включаючи Німеччину, Францію, Італію та Іспанію, підтримали ідею створення такого органу під керівництвом Нідерландів.

Минулого року Франція лобіювала розширення повноважень Європейської прокуратури для прикриття лазівок у санкціях.

Високопоставлений дипломат ЄС сказав, що існують "величезні проблеми" із запровадженням санкцій, включаючи "нерівномірне" їхнє поширення від однієї країни до іншої.

Інший дипломат ЄС заявив, що вони підтримують будь-який інструмент, який допоможе країнам ЄС забезпечити дотримання санкцій.

Третій застеріг від створення органу на рівні ЄС, стверджуючи, що Єврокомісія вступить у сферу впливу національних урядів, замінивши їхні повноваження. Будь-який санкційний орган ЄС має лише контролювати роботу на національному рівні та давати рекомендації, сказала ця людина.

"Ми не думаємо, що держави-члени відмовляться від цієї компетенції", - додали вони, стверджуючи, що такий крок може мати "наслідки в інших сферах".

МакГіннес обговорить лист із національними міністрами на нараді щодо санкцій 13 лютого.